Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Греция обвинила Турцию в нарушении воздушного пространства

Генштаб Греции обвинил Турцию в нарушениях военными самолетами воздушного пространства

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Генеральный штаб национальной обороны Греции обвинил Турцию в нарушениях греческого воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению греческого Генштаба, которое привел общественный телеканал ERT1, группа из четырех турецких истребителей F-16 пролетела в пятницу, 7 января, над островком Инусе на высоте 24 000 футов (7 315 метров). Позже пара турецких F-16 совершила пролет над островком Ро на высоте 27 000 футов (8 229 метров), а затем те же два военных самолета пролетели над островками Панайя и Инусе на высоте 29 000 футов (8 839 метров).

В Генштабе также уточнили, что нарушения имели место в воздушном пространстве Греции над северо-восточной, центральной и юго-восточной частями Эгейского моря. На перехват турецких самолетов поднималась греческая военная авиация, которая, в соответствии с международной практикой, заставила нарушителей покинуть греческое воздушное пространство.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
28 декабря

Кроме того, как пишет газета Proto Thema, в четверг, 6 января, когда в Греции отмечали Крещение Господне, Турция «продолжала свои провокационные действия, несмотря на существующие между двумя странами меры укрепления доверия, предусматривающие недопущение военных действий в главные национальные и религиозные праздники».

Ранее турецкий генерал Эрдоган Каракуш раскрыл план военного удара в случае столкновения с Грецией. Он заявил, что в предполагаемом конфликте Анкара нанесет удар по греческому городу Салоники. Военный напомнил, что Греция, будучи союзником США, предоставила свою территорию для размещения 20 американских военных баз, одна из которых находится под городом Александруполис во Фракии. По его мнению, этот форпост полностью готов и оборудован для того, чтобы оказать сопротивление наземной операции турецкой армии. При этом, по мнению Каракуша, Афины будут стремиться к захвату Стамбула.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о способности России на провокацию против Украины
Президент Казахстана раскрыл срок пребывания миротворцев ОДКБ в республике
В США оценили приказ Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения
Греция обвинила Турцию в нарушении воздушного пространства
Два российских фильма попали в программу Роттердамского фестиваля
Байден выразил уверенность в улучшении ситуации с COVID-19
В России уличили Блинкена в незнании истории
Незнакомец угостил россиянку коктейлем и украл у нее ценные вещи
Захарова ответила на опровержение США обещания никогда не расширяться на Восток
Стало известно о шести волнах террористических атак в Алма-Ате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter