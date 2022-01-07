Греция обвинила Турцию в нарушении воздушного пространства

Генеральный штаб национальной обороны Греции обвинил Турцию в нарушениях греческого воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению греческого Генштаба, которое привел общественный телеканал ERT1, группа из четырех турецких истребителей F-16 пролетела в пятницу, 7 января, над островком Инусе на высоте 24 000 футов (7 315 метров). Позже пара турецких F-16 совершила пролет над островком Ро на высоте 27 000 футов (8 229 метров), а затем те же два военных самолета пролетели над островками Панайя и Инусе на высоте 29 000 футов (8 839 метров).

В Генштабе также уточнили, что нарушения имели место в воздушном пространстве Греции над северо-восточной, центральной и юго-восточной частями Эгейского моря. На перехват турецких самолетов поднималась греческая военная авиация, которая, в соответствии с международной практикой, заставила нарушителей покинуть греческое воздушное пространство.

Кроме того, как пишет газета Proto Thema, в четверг, 6 января, когда в Греции отмечали Крещение Господне, Турция «продолжала свои провокационные действия, несмотря на существующие между двумя странами меры укрепления доверия, предусматривающие недопущение военных действий в главные национальные и религиозные праздники».

Ранее турецкий генерал Эрдоган Каракуш раскрыл план военного удара в случае столкновения с Грецией. Он заявил, что в предполагаемом конфликте Анкара нанесет удар по греческому городу Салоники. Военный напомнил, что Греция, будучи союзником США, предоставила свою территорию для размещения 20 американских военных баз, одна из которых находится под городом Александруполис во Фракии. По его мнению, этот форпост полностью готов и оборудован для того, чтобы оказать сопротивление наземной операции турецкой армии. При этом, по мнению Каракуша, Афины будут стремиться к захвату Стамбула.

