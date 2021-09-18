В Турции раскрыли план военного удара по Греции

Генерал Эрдоган Каракуш: в случае войны с Грецией Турция нанесет удар по Салоникам

Турецкий генерал Эрдоган Каракуш раскрыл план военного удара в случае столкновения с Грецией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе политических дебатов на телеканале CNN Turk Каракуш заявил, что в предполагаемом конфликте Анкара нанесет удар по греческому городу Салоники.

Военный напомнил, что Греция, будучи союзником США, предоставила свою территорию для размещения 20 американских военных баз, одна из которых находится под городом Александруполис во Фракии. По его мнению, этот форпост полностью готов и оборудован для того, чтобы оказать сопротивление наземной операции турецкой армии.

При этом, по мнению Каракуша, Афины будут стремиться к захвату Стамбула.

В конце августа в небе над Грецией были замечены два турецких истребителя F-16, которые нарушили воздушную границу около островов в Эгейском море. По данным ТАСС, ежегодно турецкие военные самолеты нарушают воздушную границу с Грецией. В итоге страна поднимает свою авиацию на перехват иностранных истребителей и вытесняет их со своей территории.

Разногласия между Турцией и Грецией возникают в том числе из-за сейсморазведочных работ, которые Анкара проводит в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Турция нарушает границы ее континентального шельфа.