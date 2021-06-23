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Грецию попросят отказаться от вооружений России ради помощи США

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Фото: U.S. Air National Guard / Miss Julie M. Shea / Reuters

Грецию попросят отказаться от вооружений России ради военной помощи США. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте сената США. Сейчас его рассматривают в палате.

Афинам предложат отказаться от техники российского производства в рамках Европейской программы стимулирования рекапитализации (ERIP). Взамен стране выплатят 125 миллионов долларов через 5 лет. Кроме того, военная помощь США будет включать поставки истребителей F-35 и предоставление 1,8 миллиона долларов в рамках программы Международного военного образования и подготовки (IMET).

США также захотели продать предназначавшиеся для Турции истребители F-35 ее фактическому «врагу». Между странами неоднократно возникали конфликты, которые едва не перетекали в вооруженное противостояние.

В частности, разногласия между Турцией и Грецией возникают из-за сейсморазведочных работ, которые Анкара проводит в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Турция нарушает границы ее континентального шельфа. В декабре 2020 года лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности Анкары.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

Принцип двух государств состоит в том, что окончание конфликта будет достигнуто через политическое разделение острова и создание Государства турок-киприотов наряду с Государством греков-киприотов.

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