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Российские самолеты понаблюдали в Средиземноморье за новым британским авианосцем

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Фото: Petros Karadjias / АР

Самолеты российских военно-космических сил, базирующиеся в Сирии, понаблюдали в Средиземном море за новым британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, зашедшим в эти воды, сообщает The Telegraph.

Издание со ссылкой на командующего авиагруппой Джеймса Блэкмора передает, что британские военные наблюдали самолеты «Сухой» и «Миг». Их полеты сопровождали каждые действия Королевского флота на протяжении трех дней, что HMS Queen Elizabeth находился у берегов Кипра. Кроме того, они заметили фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», а также отследили российские подводные лодки.

Британские военные назвали активность россиян «напряженной». «Это первый раз, когда мы привозим истребители F-35 в Восточное Средиземноморье, поэтому, конечно, Россия хочет прилететь и посмотреть на них, они хотят понять, как мы ведем дела, так же и я хочу понять, как ведут дела они», — добавил Блэкмор. Он подчеркнул, что из-за того, что за ними следят «так много русских», они должны продемонстрировать свои возможности и намерения в Средиземном море.

Флагманский авианосец HMS Queen Elizabeth в мае отправился в свое первое плавание. В Средиземном море он примет участие в боевой операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ), а затем через Индийский океан и Сингапур направится в Японию.

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