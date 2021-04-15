Флагманский британский авианосец за 300 миллиардов рублей снова дал течь

Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании HMS Queen Elizabeth стоимостью порядка 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (более 300 миллиардов рублей) снова дал течь. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в марте этого года во время перехода корабля из Портсмута в Шотландию. На авианосце прорвало трубу, в результате чего его затопило соленой водой. Как уточнил источник Daily Mail, речь идет о прорыве трубы пожарной магистрали судна, который произошел несмотря на то, что недавно систему пожаротушения на Queen Elizabeth модернизировали на сумму в 5,5 миллиона фунтов стерлингов. Провести модернизацию пришлось после того, как в 2019 году авианосец столкнулся с той же проблемой.

Отмечается, что протечка была быстро устранена. Также известно, что произошедшее не повлияло на дальнейшие планы авианосца: уже в мае он должен отправиться в свое первое мировое плавание. В ходе него корабль пройдет через Средиземное море и Суэцкий канал, а затем направится в Индийский океан. Ожидается, что в рамках плавания Queen Elizabeth ненадолго остановится в Сингапуре, после чего примет участие в совместных учениях с Японией и США в регионе.

Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. Корабль имеет водоизмещение 70,6 тысячи тонн, его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов. При этом уже в декабре 2017-го на нем зафиксировали протечку. Позже аналогичные проблемы были выявлены на другом новейшем британском авианосце HMS Prince of Wales, который был введен в эксплуатацию в 2019 году.