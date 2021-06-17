Встреча Байдена с Эрдоганом не поменяла позицию Анкары по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал переговоры с американским коллегой Джо Байденом, которые прошли на полях саммита НАТО 14 июня. Об этом пишет агентство Anadolu в своем Twitter.

Турецкий лидер заявил, что встреча не поменяла его позицию по эксплуатации российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Эрдоган добавил, что США не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов ни по этому вопросу, ни по вопросу закупок американских истребителей F-35.

2 июня агентство Bloomberg писало, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу США. Об этом якобы рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла высылку своих специалистов из Турецкой Республики.

Вскоре источники Hurriyet рассказали, что США требовали от Турции не пользоваться российскими ЗРК, но та отказалась.

Турция расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Турция должна была получить из США более 100 самолетов.

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