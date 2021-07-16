Береговая охрана Турции обстреляла катер Кипра

Турецкий катер береговой охраны открыл огонь по катеру береговой охраны Республики Кипр. Об этом сообщает Кипрское агентство новостей CNA.
«Турецкое судно обстреляло катер береговой охраны, который осуществлял регулярное патрулирование в морском районе Като Пиргос Тиллирия в поисках нелегальных мигрантов из Турции», — сказано в публикации агентства. Кипр расценил произошедшее как провокацию с турецкой стороны.
Источники агентства рассказали, что турецкое судно открыло огонь для устрашения — оно сделало четыре предупредительных выстрела. Затем турки преследовали киприотов почти до самого порта.
Весной текущего года опасные маневры турецких катеров на границе с Грецией сняли на видео. Греческая сторона заявила, что суда незаконно пересекали морскую границу.
Разногласия между Турцией и Грецией возникают в том числе из-за сейсморазведочных работ, которые Анкара проводит в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Турция нарушает границы ее континентального шельфа. В декабре 2020-го лидеры ЕС решили расширить санкции против Анкары из-за незаконной деятельности.