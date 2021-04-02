Опасные маневры турецких катеров на границе сняли на видео

Опасные маневры турецких катеров на границе с Грецией сняли на видео. Кадры опубликовали РИА Новости.

Греческие власти сообщили, что у острова Лесбос заметили серию инцидентов с турецкой береговой охраной. Это произошло после того, как турецкие катера вошли в воды Греции и начали «опасно маневрировать».

Другим инцидентом Афины считают незаконную попытку проникновения: лодка с иностранцами якобы пыталась войти в греческие воды в сопровождении турецкой береговой охраны. Пока Анкара не прокомментировала произошедшее.

Разногласия между Турцией и Грецией возникают в том числе из-за сейсморазведочных работ, которые Анкара проводит в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Турция нарушает границы ее континентального шельфа. В декабре 2020-го лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности Анкары.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

Принцип двух государств состоит в том, что окончание конфликта будет достигнуто через политическое разделение острова и создание Государства турок-киприотов наряду с Государством греков-киприотов.

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