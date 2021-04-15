Турецкий и греческий министры устроили публичную перепалку

Министры иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Греции Никос Дендиас устроили публичную перепалку во время выступления с совместным заявлением по итогам переговоров в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления Дендиас заявил, что в Греции нет турецкого меньшинства, а есть лишь мусульманское меньшинство, отношения между странами осложняет угроза войны и обвинил Анкару в нарушении суверенных прав Греции. Турецкий министр ответил, что «не делал никаких обвинительных заявлений» против Афин, но Анкара не может принять заявления Дендиаса о нарушении греческого суверенитета.

«Наши действия направлены на защиту прав турок-киприотов и турецкого меньшинства в Греции. Говорить турецкому меньшинству: "Вы не турки, а только мусульмане", — это бесчеловечно», — заявил Чавушоглу, добавив, что Турция ведет разведку местоположения углеводородов в Средиземном море в соответствии с нормами международного права.

В ответ Дендиас заявил о сотнях нарушений воздушного пространства Греции и напомнил о Лозаннском договоре, закрепившем правовой статус и современные границы Турецкой Республики. «После февраля и марта 2020 года (когда тысячи мигрантов пытались прорваться через границу в Грецию — Примечание "Ленты.ру") Турция не может поучать Грецию», — сказал он, предложив «не переходить к нескончаемому спору».

Чавушоглу указал греческому министру, что если Греция говорит о Лозаннском договоре, то должна провести демилитаризацию островов, и отметил, что Турция не признала десятимильное воздушное пространство Греции. «Если мы продолжим дальше выяснять здесь отношения, мы не успеем на ужин», — заключил он. После этого оба министра, смеясь, завершили пресс-конференцию.

Разногласия между Турцией и Грецией возникают в том числе из-за сейсморазведочных работ, которые Анкара проводит в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Турция нарушает границы ее континентального шельфа. В декабре 2020-го лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности Анкары.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

Принцип двух государств состоит в том, что окончание конфликта будет достигнуто через политическое разделение острова и создание Государства турок-киприотов наряду с Государством греков-киприотов.