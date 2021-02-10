Турция призвала Грецию «знать свое место»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике слова греческого премьера Кириакоса Мицотакиса: последний отверг формулу создания двух государств на Кипре. Об этом пишет агентство Anadolu.

«В Греции напрасно надеются на помощь определенных кругов, ставка на которые не оправдалась. Эти силы, как и ожидалось, не помогли Греции, тогда как Турция решает все вопросы своими силами. Поэтому не стоит нас недооценивать», — заявил Эрдоган.

Он также призвал Афины не бросать вызов Анкаре и «знать свое место» в решении проблемы. В противном случае это будет означать отказ Греции от диалога. По мнению политика, принцип двух государств — единственно возможный путь урегулирования на Кипре.

Разногласия между Турцией и Грецией возникают в том числе из-за сейсморазведочных работ, которые Анкара проводит в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Турция нарушает границы ее континентального шельфа. В декабре 2020-го лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности Анкары.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

Принцип двух государств состоит в том, что окончание конфликта будет достигнуто через политическое разделение острова и создание Государства турок-киприотов наряду с Государством греков-киприотов.

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