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Турция потребовала разыскать убийц своего гражданина на границе с Грецией

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство иностранных дел Турции направило греческим дипломатам ноту протеста из-за убийства своего гражданина на границе двух государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Анкаре.

По данным инсайдера, убийство произошло накануне, 31 июля, в провинции Эдирне. Турок был застрелен неопознанными лицами в гражданской одежде с территории Греции. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Анкара потребовала от Афин немедленно разыскать убийц, а также выплатить компенсацию родственникам убитого. Имя погибшего и его род занятий также не называются.

Ранее власти Пакистана заподозрили гражданина США в убийстве дочери одного из своих высокопоставленных дипломатов. 27-летний американец с пакистанскими корнями был возлюбленным погибшей. По данным полиции, вместе с приятелями он заманил девушку к себе домой, где истязал ее на протяжении двух дней, а затем убил.

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