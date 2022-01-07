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Токаев объявил о решении включить интернет в некоторых регионах Казахстана

Президент Токаев объявил о включении интернета в регионах Казахстана в определенное время

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации объявил о решении включить интернет в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы, передает РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что свободный доступ в интернет не означает «свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов».

С начала беспорядков в разных городах Казахстана несколько раз отключали интернет. Жители также сообщали о приостановке трансляций телеканалов.

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Ранее Токаев в ходе обращения к нации заявил, что отдал приказ стрелять по террористам на поражение без предупреждения. По его словам, власть не будет вести с ними переговоры.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими, в том числе об отставке правительства. К 5 января протесты переросли в массовые беспорядки. Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Майя Гавашели
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