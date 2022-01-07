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Эксперты оценили пользу блогерских курсов для россиян

Заслуженный учитель России Ямбург: 17% взрослых проходят онлайн-обучение до конца

Фото: Pixabay

Эксперты оценили пользу для россиян онлайн-курсов от блогеров. Их слова приводит телеканал «360».

По информации издания, спрос на блогерские продукты растет: самыми популярными из них являются курсы по получению онлайн-профессий, а также марафоны по исполнению желаний, астрологии и раскрытию женственности или мужественности.

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Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что отсутствие контроля со стороны преподавателя мешает эффективности при онлайн-обучении — так студенты быстро переключаются на более важные дела. По его словам, только 17 процентов взрослых проходят такие курсы до конца. «Если говорить о будущем, то это очень гибкое сочетание дистантного образования и образования традиционного. Не "или-или", а "и-и"», — высказался эксперт насчет будущего онлайн-образования.

Ямбург отметил, что не имеющие специальной квалификации блогеры часто дают серьезную информацию в игровой форме, и это привлекает молодежь. Так она перенимает азы, а затем переходит на углубленную «государственную платформу», считает он.

Ирина Корельская, психолог и бизнес-тренер, предложила четко разграничить просвещение и образование. Она считает, что курсы от блогеров не дают реальных знаний, но помогают расширить кругозор. Она посоветовала читать отзывы и общаться с учениками предыдущих потоков, прежде чем приобретать блогерский курс.

Ранее телеведущая и блогерша Ксения Собчак осудила знаменитостей и популярных блогеров, продающих марафоны. Собчак назвала тех, кто продает не имеющие практической ценности продукты по заработку и саморазвитию, инфоцыганами и поиронизировала над их курсами.

Марина Совина
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