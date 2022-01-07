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Захарова ответила на опровержение США обещания никогда не расширяться на Восток

Представитель МИД Захарова напомнила о заверениях Запада в нерасширении НАТО на Восток
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что НАТО никогда не давала России обещаний не расширяться на Восток. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Да что же это такое творится с американскими товарищами — то не понимают, то не помнят», — посетовала Захарова. Она напомнила, что ранее уже публиковала хронологию заверений западных стран в нерасширении НАТО на Восток и продублировала свой пост от 15 июня 2021 года, в котором восполнила «пробелы в познании западными медиа самих себя» и опубликовала документальные свидетельства заверений не расширять НАТО на Восток.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг обещания НАТО России не расширяться на Восток. «НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — заявил он.

Марина Совина
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