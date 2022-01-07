Загадочная неизлечимая болезнь поразила десятки молодых людей

Загадочная неизлечимая болезнь, снижающая умственные способности и вызывающая нарушения работы двигательного аппарата, поразила десятки молодых людей на востоке Канады. Об этом сообщает газета The Guardian.

Первые случаи заболевания были обнаружены два года назад у жителей восточной провинции Нью-Брунсвик, официальные власти сообщают о 48 больных и восьми летальных исходах. Однако источники издания утверждают, что болезнь стали все чаще выявлять у молодых людей, до этого не испытывавших проблем со здоровьем. Среди тревожных симптомов — быстрая потеря веса, бессонница, галлюцинации, мышечная атрофия и нарушения мышления. Собеседники издания утверждают, что реальное число заболевших может доходить до 150 человек.

Одна из девушек, у которой было диагностировано заболевание, рассказала канадскому телеканалу CBC, что сначала она просто испытывала сильную боль в ноги, однако ее состояние стремительно ухудшилось. Она начала страдать от проблем с памятью, мышечных спазмов и необъяснимой потери веса. Из-за нарушений работы вестибулярного аппарата молодая женщина стала часто врезаться в предметы мебели и дверные проемы, перестала ориентироваться в собственном доме и забыла, как писать некоторые буквы.

Особые опасения вызывает тот факт, что медики зафиксировали по крайней мере девять случаев, когда симптомы заболевания появились у людей, находившихся в контакте с подтвержденными больными и не имевших с ними кровного родства. Так, например, болезнь была выявлена у молодой медсестры, ухаживавшей за одним из больных. Канадские власти склонны верить, что больные страдают не о какого-то загадочного заболевания, а от вполне известных болезней, которые не смогли верно диагностировать. Однако родственники больных и некоторые специалисты опасаются, что заболевание может быть обусловлено проблемами с экологией.