На Украине запретили издавать СМИ на русском языке

Газеты, журналы и сборники кроссвордов на Украине перестанут выходить на русском языке. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующая норма предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языковое квотирование начнет действовать с 16 января. Запрет коснется общенациональных печатных СМИ.

Отмечается, что издания смогут издаваться на русском, при условии, если на прилавках будет выставлено такое же количество экземпляров на украинском языке. Однако главный редактор «КП в Украине» Оксана Богданова отметила, что выпускать два тиража слишком дорого. Послабление предусмотрено только для региональных печатных изданий, которые могут готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года.

Кроме того, с 16 июля 2022 года в сфере обслуживания начнут взимать штрафы за общение с клиентами на русском языке.

Летом 2021 года опрос социологической компании Active Group показал, что почти 60 процентов жителей Украины считают русский язык неродным. Чаще всего иностранным язык назвали жители страны в возрасте 40-49 лет, реже всего — люди старше 60 лет.