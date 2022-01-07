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В Казахстане предотвратили попытку ввезти оружие в Нур-Султан

Казахстанские силовики пресекли попытки боевиков провезти оружие в столицу Нур-Султан

Фото: Мария Гордеева / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за прошедшую ночь предотвратили несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Также было остановлено несколько автобусов преимущественно с молодыми людьми из южных регионов Казахстана. Пассажиры не смогли объяснить полицейским цель визита в столицу и были задержаны.

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5 января президент Казахстана Касым-Жомарт обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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