Путин приехал на рождественское богослужение в храм в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа - домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер встретит Рождество в одном из храмов. При этом он не раскрыл, где именно появится президент. Обычно Путин встречает Рождество за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он традиционно отмечает в храме Христа Спасителя.

В 2021 году президент был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Кроме того, в 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году глава государства встретил Рождество в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где крестили его отца.