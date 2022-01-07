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В России школьница умерла после отказа диспетчера «скорой» отправлять бригаду

В Братске восьмиклассница умерла от инсульта после отказа «скорой» приехать

Фото: Pixabay

В России четырнадцатилетняя школьница умерла от инсульта после того, как диспетчер скорой помощи не среагировала на звонок. Информация опубликована в паблике «Народные Новости Братска» во «Вконтакте».

Сообщается, что восьмикласснице Тане Остапишеной стало плохо прямо в школе, ее мама позвонила в скорую помощь, но получила отказ от оператора отправлять бригаду. Диспетчер попыталась убедить женщину, что девочка приняла наркотики или беременна. Медики выехали после четвертого звонка и добирались около часа, а прибывший фельдшер заявил, что не знал об экстренности случая.

В больницу девочку доставили уже в коме первой степени, а через две недели ее сердце остановилось. Отмечается, что диспетчер не понесла никакого наказания.

Ранее в Калужской области возбудили уголовное дело после того, как умер журналист телекомпании «Ника» Константин Кисов, ждавший скорую помощь семь часов. В правоохранительные органы обратились родственники погибшего. По одной из версий следователей, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих задач медицинскими сотрудниками.

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Марина Совина
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