Патриарх Кирилл раскрыл последствия отказа женщин от деторождения

Отказ женщин от деторождения станет концом человека разумного как вида. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

Таким образом патриарх ответил на вопрос о его отношении к исследованиям по созданию «искусственной утробы».

«Это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке», — сказал он.

По его мнению, подобное явление будет означать продвижение к концу человеческой истории и приведет к тому, что человеческая личность «потеряет свое основное измерение».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал в Рождество верующим мира, а также чтобы в жизни людей воцарились справедливости и покой. Кроме того, он призвал христиан посещать храмы, потому что таинства и общие молитвы в них — залог здоровья тела и духа, неиссякаемый источник сил и вдохновения.