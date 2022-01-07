Патриарх Кирилл пожелал в Рождество верующим прекращения войн и браней

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал в Рождество верующим мира в жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой трансляцию ночной патриаршей службы.

В ходе рождественского поздравления он пожелал, чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси, а также чтобы в жизни людей воцарились справедливости и покой. «Чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами», — добавил патриарх.

Помимо этого, он призвал христиан посещать храмы, потому что таинства и общие молитвы в них — залог здоровья тела и духа, неиссякаемый источник сил и вдохновения.

Ранее патриарх Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. На торжественном мероприятии присутствуют архиереи, духовенство Московской епархии, представители российских властей, а также прихожане московских храмов.

