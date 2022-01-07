Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу, 7 января, телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Уточняется, что политики подробно обсудили ситуацию в Казахстане.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении, председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Николом Пашиняном и российским главой Владимиром Путиным. Во время разговоров они заявили, что их главная задача — недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.