Лукашенко провел переговоры с Пашиняном и Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении, председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Николом Пашиняном и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее президент России и премьер-министр Армении провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Казахстане. Уточняется, что лидеры также обсудили процесс осуществления совместных шагов в рамках Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

