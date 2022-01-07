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Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

Кабмин Армении: Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Фото: globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

Уточняется, что лидеры также обсудили процесс осуществления совместных шагов в рамках Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, к 5 числу они переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Варвара Кошечкина
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