Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

Уточняется, что лидеры также обсудили процесс осуществления совместных шагов в рамках Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, к 5 числу они переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.