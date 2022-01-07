Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны рассказали о подготовке к переброске миротворцев ОДКБ в Казахстан

Подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Минобороны заявили, что подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане и обеспечению приема основных миротворческих сил. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, основные силы российского контингента готовятся к переброске в страну с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российских миротворцев уже находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный» и «Ульяновск-Восточный».

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане. По словам Зася, срок присутствия сил ОДКБ будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. Когда операция закончится, все силы будут выведены из страны. «Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным», — добавил генсек, оценив его в «несколько дней, либо несколько недель».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОДКБ рассказала Совбезу ООН о миротворцах в Казахстане
В Минобороны рассказали о подготовке к переброске миротворцев ОДКБ в Казахстан
Россиян предупредили об опасности раскрытия личных данных по номеру телефона
Машинисты лондонского метро решили бастовать до лета
Архитектор предрек появление городов-обсерваторов
Гинцбург назвал условие для окончания пандемии
Протестующие в Казахстане разгромили магазин помогавшей им блогерши
Блинкен рассказал о постоянной угрозе для США
Москвичи пожаловались на вонь из престижного магазина
Милонов предложил ввести уголовную ответственность за мистическую деятельность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter