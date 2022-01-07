В Минобороны рассказали о подготовке к переброске миротворцев ОДКБ в Казахстан

В Минобороны заявили, что подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане и обеспечению приема основных миротворческих сил. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, основные силы российского контингента готовятся к переброске в страну с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российских миротворцев уже находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный» и «Ульяновск-Восточный».

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане. По словам Зася, срок присутствия сил ОДКБ будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. Когда операция закончится, все силы будут выведены из страны. «Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным», — добавил генсек, оценив его в «несколько дней, либо несколько недель».

