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Права питомцев в Испании приравняли к правам детей

В Испании суд будет учитывать интересы домашних животных при бракоразводном процессе

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Испании вступил в силу закон, по которому домашние животные в стране признаются живыми и разумными существами, а не просто вещью, которой владеет человек. Об этом сообщает CNN.

Теперь при бракоразводном процессе судья должен будет учитывать интересы питомцев и определять, с кем из хозяев ему будет лучше. «Животные являются частью семьи, и когда семья решает расстаться, к судьбе животного должно уделяться такое же серьезное внимание, как и судьбе других членов семьи», — заявила адвокат Лола Гарсия.

По ее словам, такая практика поможет сократить количество брошенных животных или питомцев, с которыми плохо обращаются. Правозащитница добавила, что партнер, который смог доказать финансовую состоятельность или которому была предоставлена опека над детьми, имеет больше шансов получить опеку над любыми домашними животными.

Отмечается, что в октябре 2021 года суд в Мадриде уже выносил решение по данному вопросу. Тогда судья рассматривал спор неженатой пары и постановил, что мужчина и женщина несут одинаковую ответственность за питомца и должны ухаживать за ним по очереди в течение месяца.

Подобный подход практикуется и в других странах Европы, в том числе во Франции, Германии и Португалии.

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Ксения Назарова
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