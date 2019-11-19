В Италии права питомцев захотели приравнять к правам детей

В Италии рассмотрят законопроект по повышению статуса домашних животных. Об этом пишет итальянское агентство Giornale.

В документе прописывается, что статус животных должен определяться как статус «существ, обладающих чувствами», а сами собаки и кошки — это «не предметы, а живые существа». Итальянские агентства подчеркивают, что такие формулировки фактически приравнивают права питомцев к правам детей.

Если норму внесут в гражданский кодекс, хозяева будут обязаны обеспечивать животным достойную жизнь в соответствии со всеми потребностями. Так, в случае развода суд будет решать, с кем оставить питомца. Собаки смогут ходить в церковь и в другие общественные учреждения наравне с другими членами семьи, а вышедшие на пенсию псы-полицейские должны будут получать пожизненную пенсию. Также законопроект запрещает разлучать питомца с его хозяевами: если хозяин умирает, то за животным должны будут ухаживать родственники.

В Италии уже действуют законы, по которым за плохое обращение с животными налагают крупные штрафы и суровые наказания. Правительство делает поблажки на перевозку собак в общественном транспорте, строит гостиницы для животных и организует специальные собачьи пляжи.

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