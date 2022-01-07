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В Госдепе призвали близкие России страны повлиять на нее из-за Украины

Госдеп США: призываем близкие России страны повлиять на нее для деэскалации вокруг Украины
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает страны, которые поддерживают близкие отношения с Москвой, повлиять на Россию в целях деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в последние недели Вашингтон активно взаимодействовал с широким кругом своих партнеров по НАТО и европейских союзников по поводу озабоченности наращиванием Россией военного присутствия у украинской границы. Прайс отметил, что, помимо этого, эту проблему США обсуждали и со странами региона, а также теми, которые «находятся чуть дальше от него», в том числе с Казахстаном.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон призывает страны с близкими отношениями побудить Москву выбрать путь дипломатии и деэскалации. В противном случае США придется прибегнуть к альтернативному варианту, то есть пути сдерживания и решительных мер в отношении России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил продолжающиеся в стране беспорядки. «Госсекретарь выразил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное, соблюдающее права человека разрешение кризиса», — говорится в заявлении. Отмечается, что Блинкен также коснулся темы содействия стабильности в Европе, включая оказание поддержки «суверенитету и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию».

Марина Совина
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