Госсекретарь США Блинкен созвонился с главой МИД Казахстана

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил продолжающиеся в стране беспорядки. Об этом говорится в официальном заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

«Госсекретарь выразил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное, соблюдающее права человека разрешение кризиса», — говорится в заявлении. Отмечается, что Блинкен также коснулся темы содействия стабильности в Европе, включая оказание поддержки «суверенитету и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию».

Ранее Белый дом выступил с заявлением относительно беспорядков в Казахстане. Вашингтон призвал протестующих в Казахстане к порядку и опроверг утверждения о том, что США причастны к беспорядкам. Госдепартамент США также осудил насилие в Казахстане и призвал власти и протестующих в стране совместно искать выход из ситуации.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.