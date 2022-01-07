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В Госдепе США рассказали о сути проблем в Казахстане

Представитель Госдепа Прайс заявил о готовности США помочь Казахстану с проблемами

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США готовы оказать помощь Казахстану в решении вызвавших протесты проблем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство Казахстана само также способно решить возникшие вопросы, которые были сформулированы во время демонстраций. Прайс подчеркнул, что США надеются на это. Тем не менее, он отметил, что, если США могут помочь в решении проблем Казахстану, то они готовы сделать это, в частности посодействовать в вопросе борьбы с коррупцией.

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Помимо этого, представитель министерства заявил, что по своей сути проблемы в Казахстане являются экономическими и политическими. Он также подчеркнул, что США не хотели бы выступать с какими-либо предписаниями.

Ранее Прайс заявил, что у США есть «вопросы» по отправке миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. По его словам, «вопросы» об отправке военных возникают, так как Казахстан имеет собственные ресурсы. Прайс отметил, что правительство страны в прошлом было хорошо защищено и в настоящем защищено.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Марина Совина
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