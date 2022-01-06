В Госдепе США заявили о «вопросах» по отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что у США есть «вопросы» по отправке миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об сообщает РИА Новости.

По его словам, «вопросы» об отправке военных возникают, так как Казахстан имеет собственные ресурсы. Прайс отметил, что правительство страны в прошлом было хорошо защищено и в настоящем защищено.

Помимо этого, представитель Госдепа подчеркнул, что США и весь мир будут внимательно следить за нарушениями прав человека в Казахстане, а также за любыми действиями, которые могут помочь организовать предлоги для захвата различных институтов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ. В ответ официальный представитель МИД Росси Мария Захарова отметила, что некоторые представители США не понимают происходящего в стране и выдают это за официальную позицию.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил организации приступила к работе в Казахстане.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.