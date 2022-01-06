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Захарова заявила о непонимании США происходящего в Казахстане после слов Псаки

Захарова о заявлении США по законности миссии ОДКБ в Казахстане: не понимают происходящего
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по законности миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, некоторые представители США не понимают происходящего в стране и выдают это за официальную позицию.

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Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ. При этом она отметила, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил ОДКБ приступила к работе в Казахстане.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Марина Совина
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