Захарова заявила о непонимании США происходящего в Казахстане после слов Псаки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по законности миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, некоторые представители США не понимают происходящего в стране и выдают это за официальную позицию.

Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ. При этом она отметила, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил ОДКБ приступила к работе в Казахстане.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.