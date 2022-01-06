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В США отреагировали на ввод российских миротворцев в Казахстан

Белый дом: события в Казахстане не влияют на планы переговоров с Москвой

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Власти США отреагировали на ввод российских миротворцев в Казахстан, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в Белом доме следят за ситуацией в Казахстане и пока не знают, было ли приглашение миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) легитимным. Там также заявили, что события в стране никак не влияют на планы переговоров Вашингтона с Москвой.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане. По его словам, это будет зависеть от ситуации и решения руководства страны. Когда операция закончится, все силы будут выведены.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил организации приступила к работе в Казахстане.

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