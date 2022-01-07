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Власти Казахстана заявили о профессионализме действий захватчиков

Власти Казахстана: на стороне террористов снайперы со специальными винтовками

Фото: Reuters

Захватчики в Казахстане действовали профессионально, использовали собственные средства связи. Об этом «Хабар 24» заявил первый заместитель руководителя администрации президента страны Даурен Абаев, передает ТАСС.

По его словам, террористы смогли оперативно захватить аэропорт и несколько самолетов, при этом установив на объектах баррикады и блокпосты. Абаев также рассказал, что в захваченных зданиях администраций городов дежурили боевики, которые контролировали все выходы и входы, а передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. Он подчеркнул, что, вероятно, для этого использовалась собственная связь.

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Помимо этого, представитель властей отметил, что на стороне террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Он также добавил, что захватчики пытались несколько раз выйти в прямой эфир.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Глава государства объявил о начале силовой спецоперации. «Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков», — указал он.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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