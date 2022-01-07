Власти Казахстана заявили о профессионализме действий захватчиков

Захватчики в Казахстане действовали профессионально, использовали собственные средства связи. Об этом «Хабар 24» заявил первый заместитель руководителя администрации президента страны Даурен Абаев, передает ТАСС.

По его словам, террористы смогли оперативно захватить аэропорт и несколько самолетов, при этом установив на объектах баррикады и блокпосты. Абаев также рассказал, что в захваченных зданиях администраций городов дежурили боевики, которые контролировали все выходы и входы, а передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. Он подчеркнул, что, вероятно, для этого использовалась собственная связь.

Помимо этого, представитель властей отметил, что на стороне террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Он также добавил, что захватчики пытались несколько раз выйти в прямой эфир.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Глава государства объявил о начале силовой спецоперации. «Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков», — указал он.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

