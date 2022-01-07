Президент Казахстана объявил о начале антитеррористической операции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Об этом в Telegram сообщает Sputnik Казахстан.

Глава государства объявил о начале силовой спецоперации. «Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков», — указал он.

Токаев уточнил, что порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию.

Ранее стало известно о применении бронетехники против банд мародеров в Алма-Ате. МВД Казахстана также отчиталось о 26 ликвидированных и 18 раненых преступниках. За время беспорядков были задержаны три тысячи подозреваемых.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.