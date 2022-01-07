МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков в стране. Об этом сообщается в эфире телеканала «Хабар 24», передает РИА Новости.

По данным ведомства, более 3 тысяч человек задержаны, 26 вооруженных преступников ликвидированы, еще 18 ранены. На данный момент все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль.

Ранее сообщалось, что в результате протестов в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. Тела двоих погибших силовиков были обнаружены обезглавленными. Наличие увечий на телах сочли доказательством террористического и экстремистского характера банд, участвующих в уличных столкновениях в Алма-Ате.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.