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Названо число погибших в Казахстане силовиков

МВД сообщило о 18 погибших во время протестов в Казахстане силовиков

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

В результате протестов в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Кроме того, уточняется, что во время беспорядков были задержаны 2298 человек.

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Ранее сообщалось о 13 погибших представителей правоохранительных органов. Тела двоих погибших силовиков были обнаружены обезглавленными. Наличие увечий на телах сочли доказательством террористического и экстремистского характера банд, участвующих в уличных столкновениях в Алма-Ате.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо почти в два раза. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью.

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Варвара Кошечкина
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