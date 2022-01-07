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Мародеров в Алма-Ате обстреляли из бронетехники

РЕН ТВ: в Алма-Ате в ходе ночной зачистки от банд велась стрельба из бронетехники

Фото: Мария Гордеева / Reuters

В казахстанской Алма-Ате в ходе ночной зачистки велась стрельба из бронетехники. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По информации телеканала, ночью в городе проводилась спецоперация по ликвидации банд мародеров. С момента наступления темноты там идут бои. МВД республики заявило, что ликвидированы 26 бандитов, еще 18 ранены. Задержаны около трех тысяч подозреваемых, передает ТАСС.

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Марина Совина
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