Мародеров в Алма-Ате обстреляли из бронетехники

В казахстанской Алма-Ате в ходе ночной зачистки велась стрельба из бронетехники. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По информации телеканала, ночью в городе проводилась спецоперация по ликвидации банд мародеров. С момента наступления темноты там идут бои. МВД республики заявило, что ликвидированы 26 бандитов, еще 18 ранены. Задержаны около трех тысяч подозреваемых, передает ТАСС.

В администрации Алма-Аты сообщили, что террористы продолжают оказывать властям ожесточенное сопротивление.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.