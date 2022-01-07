В России уличили Блинкена в незнании истории

Член Совфеда России Алексей Пушков уличил госсекретаря США Энтони Блинкена в незнании истории. Сенатор написал об этом в своем Telegram-канале.

Так Пушков прокомментировал заявление госсекретаря насчет того, что НАТО якобы никогда не обещала РФ не расширяться на Восток.

«Блинкен плохо знает историю. Перед обьединением Германии, что тогда было для США и их президента [Джорджа] Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил [первому президенту СССР Михаилу] Горбачеву и [министру иностранных дел СССР Эдуарду] Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток"», — написал он.

По словам Пушкова, Горбачев сделал стратегический просчет, не обязав США и бывшего канцлера Германии Гельмута Коля зафиксировать это на бумаге. Также сенатор добавил, что Россия сейчас требует «юридически зафиксированных гарантий», так как слова прежних западных лидеров «мало чего стоят». «Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена», — заключил политик.

Ранее Блинкен во время пресс-конференции заявил, что НАТО никогда не давала России обещаний не расширяться на Восток, а также назвал ложным заявление насчет угрозы НАТО России. «Политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — пояснил он.