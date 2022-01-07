Пушков высмеял предложение США помочь Казахстану

Член Совфеда России Алексей Пушков высмеял заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Белый дом готов помочь Казахстану с решением кризиса. В своем Telegram-канале он заявил, что республике стоит избегать подобных услуг.

«Они 20 лет "помогали" Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота», — сказал он и напомнил, что также Соединенные Штаты поддерживали боевиков в Сирии и предлагали свои услуги президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«А теперь вот черед Казахстана», — заключил сенатор и призвал власти страны бежать от такой помощи в другую сторону.

Ранее Прайс осудил насилие в Казахстане и призвал власти и протестующих в республике совместно искать выход из ситуации.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.