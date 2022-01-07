Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Рождество Христово — один из главных и любимых христианских праздников, который имеет особый нравственный смысл для россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин, его обращение к верующим опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, с этим праздником связаны добрые семейные традиции, которые передаются из поколение в поколение жителей страны. «Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения», — сказал глава государства.

Президент отдельно поздравил служителей Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий. Он указал, что духовенство вносит огромный созидательный вклад в сбережение культурного и патриотического наследия России, укрепление института семьи и воспитание молодого поколения.

«Совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что президент России в ночь с 6 на 7 января посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Годом ранее политик посетил службу в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом.