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Протестующие ранили двух заместителей акима Алма-Аты

В столице Казахстана Алма-Ате при обстреле ранили двух заместителей акима Сагинтаева

Фото: Жанна Етекбаева / РИА Новости

В Казахстане при обстреле во время протестов получили ранения два заместителя акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева. Об этом сообщает портал Orda.kz.

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Вчера

По информации издания, чиновники сопровождали журналистов телеканала «Алматы» в городской акимат на машине, когда их ранили.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана от выстрелов погиб водитель, перевозивший съемочную группу телеканала. По информации издания, группа, попавшая под обстрел, направлялась в акимат для съемки видеообращения Сагинтаева к жителям города.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Марина Совина
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