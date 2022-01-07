Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский депутат поздравил верующих на Рождество фразой «Христос Воскресе!»

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко по ошибке поздравил украинцев с Пасхой

Фото: Shutterstock

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко по ошибке поздравил украинцев с Пасхой вместо Рождества. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook, но позже удалил, пишет Obozrevatel.ua.

Народный избранник решил опубликовать отрывок из украинского стихотворения, сопроводив его фотографией с маленьким сыном на фоне елки.

«От дома в дом спешит, спешит колядочка нам счастья пожелать! Христос Воскресе!» — поздравил Тищенко верующих.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко решил креативно отчитаться перед горожанами о проделанной работе и показал короткий новогодний мультфильм с самим собой в главной роли. Анимация повествует, как политик облетает город в компании святого Николая, который считается покровителем Рождества на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Украинский депутат поздравил верующих на Рождество фразой «Христос Воскресе!»
В Химках загорелся склад площадью более двух тысяч метров квадратных
Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист поделился деталями произошедшего
Российский ученый назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
Бывший президент США рассказал о пропасти для американской демократии
Захват аэропорта Алма-Аты радикалами объяснили госизменой в спецслужбах
Нападение на СИЗО в казахстанском городе попало на видео
Россиянка Резцова заняла седьмое место в спринте на этапе Кубка мира
В одном из дворов Алма-Аты раздались взрывы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter