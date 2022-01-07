Украинский депутат поздравил верующих на Рождество фразой «Христос Воскресе!»

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко по ошибке поздравил украинцев с Пасхой вместо Рождества. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook, но позже удалил, пишет Obozrevatel.ua.

Народный избранник решил опубликовать отрывок из украинского стихотворения, сопроводив его фотографией с маленьким сыном на фоне елки.

«От дома в дом спешит, спешит колядочка нам счастья пожелать! Христос Воскресе!» — поздравил Тищенко верующих.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко решил креативно отчитаться перед горожанами о проделанной работе и показал короткий новогодний мультфильм с самим собой в главной роли. Анимация повествует, как политик облетает город в компании святого Николая, который считается покровителем Рождества на Украине.