Политолог заявил о причастности исламистов к протестам в Казахстане

Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил о причастности к казахстанским протестам исламистов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам эксперта, за беспорядками стоят не мирные граждане, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Он отметил, что «так называемые» мирные протестующие обладают навыком ведения уличных боев и сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы простые жители страны.

«Казахстан — наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии», — заявил Сатановский.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в Казахстане действуют подготовленные боевики из нескольких стран Ближнего и Среднего Востока. «Называя вещи своими именами — прежде всего, из Афганистана», — пояснил он.