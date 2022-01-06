В Совфеде заявили о причастности афганских боевиков к беспорядкам в Казахстане

В охваченном беспорядками Казахстане действуют подготовленные боевики из нескольких стран. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает НТВ.

«В рядах протестующих появились хорошо организованные боевики, как доморощенные, так и боевики, которые стали съезжаться в Казахстан из-за рубежа, из соседних стран Ближнего и Среднего Востока. Называя вещи своими именами — прежде всего, из Афганистана», — пояснил он.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

Позднее страны-участницы Договора о коллективной безопасности направили свои подразделения в Казахстан. Генсек организации пообещал, что миротворцев не будут привлекать к разгону демонстраций в Казахстане. При этом у них есть право на применение оружия, но воспользоваться им они вправе лишь в случае нападения на них вооруженных банд.