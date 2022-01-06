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Миротворцев пообещали не привлекать к разгону протестов к Казахстане

Генсек ОДКБ Зась: миротворцы не будут разгонять демонстрации в Казахстане

Силы ОДКБ не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что перед контингентом поставлены две основные задачи: охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов, и оказание помощи в поддержании правопорядка.

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Ранее Зась рассказал, что у миротворцев, прибывающих в Казахстан, есть право на применение оружия. Однако воспользоваться им они вправе лишь в случае нападения на них вооруженных банд.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

Марина Совина
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