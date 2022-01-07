Токаев нашел способ решить конфликт в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации пообещал предложить ряд реформ и конкретные шаги по их реализации на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев выразил уверенность, что за счет реформ Казахстан «станет сильным государством», его экономика будет динамично развиваться, а социальное положение граждан улучшится.

Ранее Токаев объявил о решении включать интернет в некоторых регионах страны в определенное время. При этом президент подчеркнул, что свободный доступ в интернет не означает «свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, к 5 числу они переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо. Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.