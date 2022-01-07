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В Алма-Ате возобновились бои возле старой резиденции президента

РБК: возле здания администрации Алма-Аты началась стрельба, есть погибшие

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

В Алма-Ате возле зданий городской администрации и старой резиденции президента Казахстана началась активная стрельба, на площади Республики и в припаркованных неподалеку машинах остаются лежать тела погибших. Об этом сообщает РБК.

По данным корреспондента издания, бои в центре города возобновились ранним утром и продолжаются до сих пор. Трупы протестующих и силовиков с места перестрелки убирают медленно. «При попытке подойти к зданию акимата военные требуют отойти и стреляют в воздух», — пишет издание.

Информацию о перестрелке подтверждает и РИА Новости. Как отмечает агентство, сейчас казахские военные готовятся к очередной зачистке района и просят журналистов и мирных жителей покинуть место проведения операции.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Михаил Кириллов
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