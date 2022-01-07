В казахстанском городе произошло нападение на СИЗО

В казахстанском городе Талдыкорган Алматинской области произошло нападение на СИЗО. Об этом сообщило издание Vlast.kz со ссылкой на два источника.

По данным «Sputnik Казахстан», нападение совершили вооруженные банды. В полиции сообщили, что атаку удалось отбить.

6 января в Талдыкоргане полностью сгорел акимат. Накануне протестующим удалось снести памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, который пробыл у власти почти 30 лет и покинул пост в марте 2019 года. После этого он был назначен пожизненным главой Совета безопасности страны и председателем правящей партии «Нур Отан».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие в том числе выступали за отставку правительства. К 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жормарт Токаев обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).