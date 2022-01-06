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Полностью сгоревший акимат в казахстанском городе попал на видео

SHOT показал видео с полностью сгоревшим акиматом в казахстанском Талдыкоргане

В городе Талдыкорган Алматинской области Казахстана полностью сгорел акимат. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно полностью выгоревшее здание, которое до сих пор дымится.

5 января стало известно, что протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который пробыл у власти почти 30 лет и покинул пост в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности страны и председателем правящей партии «Нур Отан».

На фоне протестов, начавшихся из-за роста цен на газ, действующий президент республики Касым-ЖомартТокаев сместил Назарбаева с должности и заявил, что Совбез переходит под его контроль.

Майя Гавашели
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